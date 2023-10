PRIME MMA 6 o której godzinie? Gala PRIME MMA 6 godzina rozpoczęcia gali PRIME MMA 6 21.10 o której start PRIME MMA 6 kiedy pierwsza walka?

Były rywal Pudzianowskiego i pogromca Popka zawodnikiem PRIME MMA! Erko Jun zawalczy we freak fightach

PRIME MMA 6 o której godzinie? PRIME MMA 6 godzina startu gali

Fani, którzy oglądają przede wszystkim gale PRIME MMA musieli uzbroić się w cierpliwość, bo na kolejne wydarzenie tej federacji przyszło im nieco poczekać. Czas oczekiwania dobiegł jednak końca i już w sobotni wieczór zobaczymy galę PRIME MMA 6. Nie zabraknie na niej i doskonale znanych twarzy z freak-fightów, ale nie zabraknie również nowych twarzy. Debiutantem będzie m.in. "Stary Wiewiór", który skrzyżuje rękawice z Jackiem Murańskim i nie jest tajemnicą, że wielu fanów czeka na ten pojedynek. Odbędzie się również walka 2 na 2, w której udział wezmą Dominik Skowyra, Dawid "Ambro" Ambroziak oraz Alex "Thebestia" Kiran, Grzegorz "Hellboy" Głuszcz. Walką wieczoru będzie starcie Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego z Pawłem “Księżniczką” Tyburskim

- Poradzę sobie. Z Zadorą to był przypadek, ale wygrał, niech będzie. Akurat trafiło się raz na sto, że przegrałem. Spoko, to też są fajne emocje. Życie jest po to, żeby cały czas przeżywać nowe emocje. Możliwe, że nigdy nie dowiedziałbym się o sobie tyle, gdybym nie przegrał z takim leszczem - powiedział Don Kasjo o porażce na poprzedniej gali PRIME MMA 6 w rozmowie z "Super Expressem".

Gala PRIME MMA 6 odbędzie się w sobotę 21 października. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie jedynie w usłudze PPV. Początek gali zaplanowano na godzinę 20:00.