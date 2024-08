Promotor "Diablo" Włodarczyka przejechał się po FAME MMA! Ostre słowa, nie miał litości!

Krzysztof Diablo Włodarczyk został wycofany z karty FAME MMA. Były pięściarz miał być prawdziwą gwiazdą freak-fightów, jednak w środowy wieczór pojawiła się informacja mówiąca o tym, że zawodnik nie pojawi się na karcie organizacji. Głos w sprawie zabrał promor Włodarczyka - Andrzej Wasilewski, który w mocnym tonie uderzył w FAME.

Krzysztof Diablo Włodarczyk wycofany z FAME MMA. Jego promotor zabrał głos

- Z inicjatywy prezesa Rafała Pasternaka władze FAME podjęły decyzję o usunięciu z federacji Krzysztofa 'Diablo' Włodarczyka. Nieobecność zawodnika podczas konferencji świadczy o braku szacunku dla kibiców, rywala, wszystkich pozostałych zawodniczek i zawodników. Dla nas najważniejsi są i będą nasi widzowie, dzięki którym osiągnęliśmy tak wielki sukces jako federacja. FAME to społeczność, w której nawet najwięksi rywale okazują sobie elementarny szacunek poprzez dostosowanie się do zasad współzawodnictwa w trakcie walki, ale również w okresie promującym galę - napisano w oświadczeniu organizacji freak-fightowej.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk krytycznie: Współczuję tym ludziom

Mocno o FAME powiedział teraz promotor Włodarczyka, Andrzej Wasilewski, który uderzył w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" w organizację.

- iNe jestem zdziwiony, ta współpraca nie mogła się udać. To są dwa inne światy: świat zawodowego sportu i świat osób popularnych, freak-fightów, które sportem nie są. To nie mogło się dobrze ułożyć. O Krzysztofie źle świadczy, że się zdecydował na taki ruch, ale dobrze, że się nie sprawdził w tym śmietniku (...) Jaki szanujący się sportowiec pójdzie na taką konferencję, gdzie usłyszy inwektywy, obelgi na swój temat? To wydarzenie ma na celu tylko podkręcić atmosferę, podgrzać publikę. Kontrowersje, wulgarne treści sprzedają się znakomicie, ale Krzysztof to czysty sportowiec - powiedział Wasilewski.