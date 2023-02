Pudzian pomaga Marcinowi Najmanowi w przygotowaniach na Murańskiego! Jest nagranie, przepychał potężnego rywala

Marcin Najman zaczął ostro zasuwać do nadchodzącej walki. Nieco ponad miesiąc został do jego pojedynku z odwiecznym wrogiem, Jackiem Murańskim. Oni się naprawdę nienawidzą! "El Testosteron" zmierzy się ze "Starym Muranem". Pierwsze starcie już za nimi. W klatce na High League 5 rzucili się sobie do gardeł, ale w porę - na całe szczęście - rozdzieliła ich ochrona. Mogło dojść do naprawdę dantejskich scen. Komuś mogła stać się krzywda!

Najman pokazał nagranie z treningu na Murańskiego. Pomaga mu najstarszy Pudzianowski

Niewiele osób wie, że Mariusz Pudzianowski ma dwójkę braci. Krystian też robi karierę w mediach. Dominik Pudzianowski dopiero niedawno zaczął aktywniej udzielać się w mediach społecznościowych. Okazało się, że to on jest jedną z osób, która pomaga Marcinowi Najmanowi w przygotowaniach do starcia.

W rytm żywej muzyki "El Testosteron" pokazał przepychanki z ciężkim przeciwnikiem. W ten sposób przygotowuje się do "Murana". Jeśli będzie w stanie walczyć z dużo cięższymi rywalami, to Jacek Murański nie powinien stanowić dla niego żadnego problemu.

Tak wygląda ojciec Mariusza Pudzianowskiego. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej. Pod galerią nagranie z treningu Najmana z Pudzianem.

Kiedy gala High League 6 z walką Najman - Murański?

Gala High League 6 odbędzie się w połowie marca. Organizacja ogłosiła, że do wydarzenia dojdzie 18 marca w katowickim Spodku. W walce wieczoru Marcin Najman zmierzy się z Jackiem Murańskim. W klatce zobaczymy też m.in. byłego esportowca Jarosława "pashęBicepsa" Jarząbkowskiego czy influencerkę Lexy Chaplin.