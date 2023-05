Rosyjski zawodnik przegrał z Polakiem i... Szokujące zachowanie! Gwiazda UFC kopnęła naszego sportowca

Do obrzydliwego zachowania doszło podczas zawodów ADCC Southeast Asia w Tajlandii. Sharaputdin Magomedov to niepokonany zawodnik MMA, który legitymuje się do tej pory bilansem walk 11-0. 29-letni nabytek organizacji UFC mierzył się na zawodach z Jakubem Bilko, reprezentantem Polski. Pojedynek nie trwał zbyt długo. Polak szybko odnalazł sposób na poddanie rywala.

Dźwignia na kolano momentalnie zakończyła pojedynek. Magomedov odklepał, ale nie był to koniec emocji. Wściekły Rosjanin zdecydował się kopnąć Polaka.

Wzruszający gest KSW! Pomogą ciężko chorej córeczce znanego zawodnika, wszystko w rękach zawodników

Rosjanin przegrał z Polakiem i... zaatakował go po pojedynku

Rosjanin wściekł się na Polaka. Jak twierdzi portal MMA.pl, Magomedov twierdził, że dogadał się z Bilko, że ten nie będzie stosował dźwigni, które mogłyby wywołać poważne kontuzje. Polak odniósł się do tej sytuacji w swoich mediach społecznościowych.

- To gadanie o ustaleniach to jakaś padaka. Coś tam gadali, że boi się kontuzji, więc powiedziałem, że ok i rozumiem. Ale nie powiedziałem, że nie będę szedł po nogi. Co to za tłumaczenie w ogóle. Aż mi się wierzyć nie chce - pisał Bilko na Instagramie.

Chwile grozy pięknej zawodniczki. Udawała martwą, żeby uniknąć śmiertelnego ataku. To się nie mieści w głowie

Mateusz Gamrot o powrocie do klatki UFC. Kiedy znów zawalczy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.