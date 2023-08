Spore problemy Clout MMA tuż przed galą!? Paweł Bomba ma trafić do więzienia, sensacyjne doniesienia

Nie uwierzysz, w jakim stroju Tomasz Hajto wsiadł do auta za DWA MILIONY złotych. Przyłapaliśmy go w centrum Warszawy

Clout MMA narzuciło sobie niebywałe tempo jeśli chodzi o organizację premierowej gali. Zaledwie kilka tygodni od ogłoszenia powstania federacji odbędzie się pierwsze wydarzenie. 5 sierpnia na warszawskim Torwarze zobaczymy sporo emocjonujących walk. Ale tuż przed galą Clout MMA ma niemałe problemy, które zaczęły się we czwartek. Wówczas poinformowano, że na gali nie zawalczy Jarosław "Ninja Jarek" Sobonkiewicz, został zatrzymany przez policję.

Paweł Bomba wraca do więzienia? Sensacyjne wiadomości tuż przed galą

Okazuje się, że to może nie być koniec problemów federacji. W piątek pojawiły się informacje, że Sąd Okręgowy w Elblągu odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia w stosunku do Pawła Bomby, o czym na Twitterze napisał Jakub Wątor, powołując się na informacje z Sądu Okręgowego. Co więcej, zarządzono doprowadzenie "Scarface'a" do zakładu karnego i wystawiono list gończy.

Jak wiadomo, Bomba w lutym tego roku trafił do aresztu. Miał on odbyć karę dwóch lat pozbawienia wolności, ale w maju wyszedł on na wolność. Okazało się, zwolnienie zawodnika jest jedynie przerwą w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych. W takiej sytuacji walka Pawła Bomby z Dominikiem Pudzianowskim stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Na razie nie ma oficjalnej informacji z federacji o odwołaniu pojedynku i ewentualnie, kto zawalczy z najstarszym z braci Pudzianowskich, albo jakie starcie wejdzie w miejsce tej walki.