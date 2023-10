i Autor: Instagram/sawardega_wataha Sylwester Wardęga

Kim jest?

Sylwester Wardęga - kim jest? Kto to jest Sylwester Wardęga? To on ujawnił gigantyczną aferę w świecie influencerów

Tomasz Piechna 9:55

Polski internet od wtorkowego wieczoru żyje materiałem opublikowanym przez Sylwestra Wardęgę. YouTuber prześwietlił historię kilku polskich influencerów, którzy mieli mieć kontakty z nieletnimi dziewczynami. Sylwester Wardęga od lat jest jednym z najpopularniejszych polskich YouTuberów, który zaczynał swoją karierę od internetowych pranków, ale w pewnym momencie zmienił swój cel.