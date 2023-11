Sylwester Wardęga wraca do FAME MMA! Jest potwierdzenie, oficjalny komunikat federacji!

Piotr Lisek mocno o swojej walce na FAME MMA. Odpowiedział krytykom, nie wyklucza powrotu do oktagonu

Sylwester Wardęga wrócił do federacji FAME MMA. Federacja ogłosiła na mediach społecznościowych, że twórca internetowy zawalczy na kolejnej gali. Wardęga już współpracował z FAME - zarówno jako zawodnik, jak i prowadzący. Tym razem kibice będą mogli po raz kolejny zobaczyć go w klatce federacji. Jego rywala co prawda jeszcze nie znamy, ale organizatorzy zapowiadają wyjątkowo duże emocje!

Sylwester Wardęga ponownie w FAME MMA! Federacja przedstawiła decyzję!

O tym, że Wardęga wróci do federacji, dowiedzieliśmy się dzięki wpisowi na mediach społecznościowym, w którym to federacja zapowiedziała także kolejne, ciekawe wzmocnienia karty walk w trakcie kolejnej gali.

- GUESS WHO’S BACK. Widzimy się już jutro (poniedziałek) o godzinie 19:00 na pierwszym CAGE’u przed galą FAME: REBORN. Czemu REBORN? Wszystko okaże się już wkrótce… Podczas trwania programu opublikujemy pełną kartę walk i dużo mocnych informacji. Będzie naprawdę gruuubo - informują włodarze federacji we wpisie na mediach społecznościowych.