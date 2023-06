Szalona reakcja Mateusza Borka podczas XTB KSW Colosseum 2. Wystarczył jeden moment, pokazano zakulisowe nagranie

Mamed Khalidov został zapytany o plany na przyszłość. Niepokojąca odpowiedź: My już schodzimy ze sceny!

Na gali XTB KSW Colosseum 2 doszło do fatalnego wypadku. Ogromny ból byłego mistrza. Potworne nieszczęście

Na drugiej gali KSW na PGE Narodowym nie zabrakło wielkich emocji i ciekawych, często zaskakujących rozstrzygnięć. Widowiskową wygraną popisał się m.in. Krzysztof Głowacki, który znokautował Patryka Tołkaczewskiego – dla obu był to debiut w MMA. Wygrane zanotowali też m.in. Michał Materla czy Artur Szpilka, który w najbardziej medialnej walce tej gali pokonał Mariusza Pudzianowskiego. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych zawodników nie odbyły się dwie walki mistrzowskie – Jakub Wikłacz vs Werlleson Martins oraz Marian Ziółkowski vs Salahdine Parnasse. Ale walka wieczoru, którą było starcie Mameda Khalidova ze Scottem Askhamem z pewnością nie zawiodła.

Mateusz Borek oszalał po nokaucie Khalidova. Musicie zobaczyć tę reakcję!

Walka Mameda Khalidova ze Scottem Askhamem była domknięciem trylogii między tymi zawodnikami. Pierwsze starcie wygrał Askham, ale po niemal roku Khalidov we wspaniałym stylu zrewanżował się Anglikowi i odebrał mu pas mistrza KSW wagi średniej. W ich bezpośrednich starciach był więc remis i KSW postanowiło zorganizować trzecią walkę między nimi.

W niej zobaczyliśmy niezwykle efektowne skończenie – w trzeciej rundzie Khalidov trafił rywala bicycle kickiem w głowę i posłał na deski. PGE Narodowy zawrzał i okazało się, że wielkie wrażenie koniec tej walki zrobił także na Mateuszu Borku. Uchwycono, jego reakcję, która mówi sama za siebie – dziennikarz łapał się za głowę, jakby nie mógł uwierzyć w to, co właśnie zobaczył. Poniżej znajdziecie wideo z całej sytuacji.