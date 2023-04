i Autor: Kamil Kacperczyk / Super Express Tomasz "Zadyma" Gromadzki przed Gromda 6

FAME MMA 18

Szalone okoliczności walki "Zadymy" na FAME MMA. Tomasz Gromadzki ujawnił szczegóły. Telefon w środku nocy

Tomasz "Zadyma" Gromadzki zmierzy się na gali FAME MMA 18 z Alanem Kwiecińskim. Pojedynek będzie miał miejsce na FAME 18. Zadyma opowiedział o tym, jak prezes FAME MMA zadzwonił do niego i przekonał go do stoczenia pojedynku. - Nigdy nie odmawiam pojedynków - mówi wprost Tomasz "Zadyma" Gromadzki.