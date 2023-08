Szef KSW wprost o przyszłości Artura Szpilki. Mówi o problematycznych sprawach. Muszą wyjaśnić ważne kwestie

Niewiarygodne, jak naprawdę wygląda ciało Roberta Burneiki. Co za transformacja Hardkorowego Koksa! Musieliśmy przecierać oczy ze zdumienia

Co dalej?

Wielkie problemy Mariusza Pudzianowskiego. Cios przyszedł z niespodziewanej strony. Czeka go trudna walka

Artur Szpilka bardzo udanie rozpoczął przygodę z mieszanymi sztukami walki. W trzech dotychczasowych pojedynkach trzykrotnie wygrywał i co więcej, kończył starcia przed czasem. Na rozkładzie ma Siergieja Radczenkę, Denisa Załęckiego oraz co najważniejsze, Mariusza Pudzianowskiego. Pokonanie legendy KSW to na pewno ważny moment w karierze Szpilki w MMA. A przed nim kolejne wyzwania.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Poważna rozmowa szefa KSW ze Szpilką?

Jest niemal pewne, że Szpilkę zobaczymy raz jeszcze w tym roku. Niedawno sam zawodnik ogłosił, że wraca do klatki. Wciąż nie ma jednak daty i rywala pięściarza. Okazuje się, że wcześniej na Szpilkę czeka poważna rozmowa z szefem KSW. Zdradził to Martin Lewandowski w programie "Klatka po Klatce". - Jeśli gala z Arturem Szpilką to zdecydowanie grudzień. Natomiast mamy kilka problematycznych zapisów, które muszę z nim negocjować. Jest sporo wątków, które z Arturem muszę rozwiązać - powiedział szef KSW.

Denis Załęcki grozi Arturowi Szpilce. Chce zakończyć jego karierę. Rozpętały się potężne dymy

- Obiecałem mu, że nie będziemy tego rozwlekać i parę rzeczy musimy wyjaśnić i nie chodzi o pieniądze - dodał. Lewandowski zapytany został również o rywala dla Szpilki. - Oj tak, mamy pomysł na to. Będzie świetny przeciwnik, będzie świetna walka. I tak, jedną z opcji jest Arkadiusz Wrzosek. Ale to nie jedyna opcja - zdradził Lewandowski.