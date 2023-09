Szokujące fakty o Pudzianowskim ujrzały światło dzienne. Omielańczuk to ujawnił, co dalej z karierą Pudziana?

Mariusz Pudzianowski przestraszył małych uczniów! To zdjęcie może śnić się po nocach, pękamy ze śmiechu

Na początku Omielańczuk został zapytany dlaczego Pudzianowski jest nielubiany przez innych zawodników. Na to pytanie odpowiedział: „Wiesz, ja znam Mariusza bardzo długo i Mariusz jest specyficzną osobą i może dlatego właśnie, że jest specyficzny nie chce się rozwodzić dlaczego specyficzny, ale no nie wszystkim przypada też do gustu”.

Pudzianowski nie trenuje w klubie? Zaskakujące słowa Omielańczuka

Przypomnijmy, że na początku czerwca „Pudzian” przegrał z Arturem Szpilką na gali KSW 83: Colloseum II. O wpływ tej porażki na Pudzianowskiego został zapytany Omielańczuk: „Musisz zapytać jego, bo nie było go w klubie od tamtej pory, więc nie mam pojęcia.” Dla byłego strongmana była to druga porażka z rzędu.

Na razie nie wiadomo jaka przyszłość czeka Pudzianowskiego. Sam Omielańczuk natomiast cały czas przygotowuje się do pojedynku z Denisem Załęckim, z którym już od dłuższego czasu ma konflikt. Ich walka ma odbyć się na gali Clout MMA 2, natomiast formuła nie jest jeszcze ustalona. W grę wchodzi formuła K1 bądź boks.