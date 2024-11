Szymon Kołecki czekał na to trzy lata. Pilne wieści gruchnęły jak grom z jasnego nieba!

Jak grom z jasnego nieba pojawiły się wiadomości na temat Szpilki. To wtedy wróci do walki, jest nazwisko rywala

Szymon Kołecki (10-1) wraca do MMA po 41 miesiącach przerwy! 7 grudnia w co-main evencie jubileuszowej gali Babilon MMA 50 w Ożarowie Mazowieckim złoty i srebrny medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów zmierzy się z byłym strongmanem, a obecnie mistrzem Babilon MMA wagi ciężkiej, Olim Thompsonem (23-16). Transmisja tylko na kanałach grupy Polsat.

To najbardziej wyczekiwany powrót roku w polskim MMA! Ostatni raz Szymon Kołecki bił się w lipcu 2021 roku na gali KSW 62 w Warszawie, gdzie znokautował w pierwszej minucie walki Akopa Szostaka. Później legendarny olimpijczyk zmagał się z kontuzjami i jego powrót do zawodowego sportu długo stał pod znakiem zapytania. Po ponad trzech latach ponownie wejdzie jednak do klatki.

Kołecki zawalczy z Thompsonem na Babilon MMA 50

W środę organizacja Babilon MMA ogłosiła, że po 6 latach rozłąki Kołecki wraca w jej szeregi. 7 grudnia na jubileuszowej gali Babilon MMA 50 podopieczny Mirosława Oknińskiego zmierzy się z mistrzem wagi ciężkiej – tym razem w pojedynku non-title - na dystansie 3 rund.

– Pomimo tak długiej przerwy, wydaje mi się, że w części tego rzemiosła, jakim jest MMA, jestem lepszy niż byłem. Bardzo się cieszę, że udało mi się odbudować fizykę praktycznie na poziomie sprzed kontuzji. Mam nadzieję pokazać ogromną solidność i dokładność. Chcę 7 grudnia wygrać trudną walkę, a kibice mogą się spodziewać, że jeśli do niej wyjdę, to będę bardzo dobrze przygotowany. Nie spodziewam się też żadnej "rdzy" czy tym podobnych problemów. Miałem już w swoim sportowym życiu tak długie przerwy od startów, ale powroty zawsze wychodziły mi bardzo dobrze – mówi 43-letni Szymon Kołecki.

Szybko może zostać mistrzem

Jako jego rywali wymieniało się m.in. Toma Breese, Tomasza Narkuna, Jaya Silvę, Michała Bobrowskiego i Kamila Stachurę, ale ostatecznie rywalem Kołeckiego będzie Oli „The Spartan” Thompson – panujący mistrz Babilon MMA w królewskiej kategorii, który latem efektownie znokautował Marcina Sianosa w pojedynku o pas. Jeśli grudniowa walka zakończy się wygraną Polaka, w rewanżu stawką będzie mistrzowski tytuł.

– Myślę, że Szymon Kołecki jest bestią, to dużo lepszy atleta od Marcina Sianosa – uważa Oli Thompson. – To będzie starcie byłego siłacza ze sztangistą. Bardzo szanuję jego sportową przeszłość i medale olimpijskie. Kto ma przewagę w takim starciu? Trudno powiedzieć. Ja mam przewagę, bo jestem ostatnio bardziej aktywny. On ma przewagę, bo ma lepsze cyfry w rekordzie. To Kołecki nie ma nic do stracenia i może tylko wygrać, ja podejmuję większe ryzyko w mojej obecnej sytuacji. Wygrana z Sianosem dobrze wygląda w rekordzie, ale dziwię się, że ludzi to zaskoczyło. Powinni się tego spodziewać. Sianos jest ogromny, twardy i naprawdę silny, ale jako fighter stoję wiele poziomów wyżej i musiałem go znokautować. Kołecki to zupełnie inny zawodnik. Mniejszy, zwinniejszy, bardziej eksplozywny. Jest głodny i ma mistrzowski mental, walczy skupiony do końca. Myślę, że będzie trudniejszy do pokonania – kończy Brytyjczyk.

Karta walk gali Babilon MMA 50:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):

5 x 5 min – Krzysztof Mendlewski (7-3) vs Filip Lamparski (8-3)

Co-main event w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Szymon Kołecki (10-1) vs Oli „The Spartan” Thompson (23-16)

Karta główna: