Tak Artur Szpilka wypowiedział się o Materli i Khalidovie. Nie ukrył emocji. Ten moment zapamięta na zawsze

Fani mieszanych sztuk walki w Polsce z dużym zniecierpliwieniem odliczają kolejne dni do gali XTB KSW Colosseum II. Bez wątpienia będzie to największe wydarzenie MMA w kraju nad Wisłą w tym roku. Już teraz jest pewne, że na PGE Narodowym w Warszawie zobaczymy największe gwiazdy KSW. Podczas wydarzenia w klatce pojawią się Mariusz Pudzianowski, Mamed Khalidov, Michał Materla, czy Artur Szpilka. Emocji również nie powinno zabraknąć.

Gwiazdor KSW bez ogródek o Arturze Szpilce przed jego walką z Pudzianowskim! Nie gryzł się w język i powiedział, co myśli naprawdę

Emocjonalna wypowiedź Szpilki

I to właśnie starcie Pudzianowskiego ze Szpilką przyciąga dużą część uwagi. Dla pięściarza będzie to najtrudniejszy sprawdzian w karierze MMA. Przed starciem z "Pudzianem" Szpilkę napędza m.in. to, że będzie mógł pojawić się na jednej gali z zawodnikami, których podziwiał. Jak powiedział na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych, z wielkim uznaniem obserwował poczynania Michała Materli i Mameda Khalidova.

Szpilka o Materli i Khalidovie

- Chciałem wam to powiedzieć już wcześniej. Kiedyś, jak zaczynałem oglądać KSW, zawsze podobały mi się walki Michała Materli i Mameda Khalidova. To były dwie takie postacie w KSW, które budziły niesamowite emocje. I zawsze miałem taki cichy plan, żeby ich poznać. To wielcy fajterzy, Michał to już w ogóle kot, bił się do ostatniej kropli krwi. Mamed inteligentny tygrys. Mówię... Fajnie byłoby ich poznać. A teraz? Będziemy walczyć na jednej gali. To jest jakaś petarda! - powiedział Szpilka. Pięściarz czerwcowe wydarzenie na PGE Narodowym na pewno zapamięta na długo.