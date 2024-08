Tak podsumowano Artura Szpilkę. Powiedziano całą prawdę. Krzysztof Głowacki nawet się nie zastanawiał

Przejście Artura Szpilki do mieszanych sztuk walki było dość głośnym wydarzeniem. Na początku zastanawiano się, jak pięściarz poradzi sobie w zupełnie nowej dyscyplinie i czy nie będzie to błędem. Okazało się, że Szpilka w MMA odnajduje się świetnie i nie tylko daje ciekawe walki, ale również robi wokół siebie bardzo pozytywną atmosferę, a podczas gal nierzadko potrafi stworzyć prawdziwe przedstawienie przed wejściem do klatki. Po zwycięstwie z Mariuszem Pudzianowskim więcej osób uwierzyło, że Szpilka może poradzić sobie w MMA.

Weryfikacja umiejętności Szpilki miała nadejść w starciu z Arkadiuszem Wrzoskiem. Zawodnik z Warszawy był faworytem tego pojedynku, jednak mało kto spodziewał się, że walka potrwa zaledwie 14 sekund. "Szpila" od razu postanowił ruszyć na Wrzoska i dość szybko zapłacił za to wysoką cenę. Jak potem stwierdził, nieco się "podpalił". I właśnie o tę kwestię w rozmowie z FanSportu TV zapytany został Krzysztof Głowacki.

Były mistrz świata w boksie przyznał, że Szpilka spokój zachowuje tylko poza klatką, a w polu walki wciąż dużą rolę odgrywają emocje. - Artur się nie zmienia. Mówi: „Wszystko OK, poukładane, a jak jest walka, to wjeżdżam i go rozwalam”. U niego to się raczej nic nie zmieni. Widowisko jest, zawsze gdzieś coś pogada, tu się przepchnie, kibicom się to podoba i go kochają - ocenił zawodnik KSW.