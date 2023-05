Tak prezentuje się Ewa Brodnicka przed Fame MMA. Odsłoniła gorące ciało, zdjęcie potwierdza wielką formę!

Ewa Brodnicka postanowiła pochwalić się swoją formą przed Fame MMA! Pięściarka, która znana jest także ze swoich występów freak-fightowych już niebawem zmierzy się z Martą Linkiewicz i będzie to starcie, które bez wątpienia przyciągnie uwagę wszystkich fanów polskiego freak-fightu. Zanim do starcia jednak dojdzie, gwiazda postanowiła pochwalić się swoją formą. Trzeba przyznać, że Brodnicka wygląda naprawdę rewelacyjnie, a gorące zdjęcie umieszczone na mediach społecznościowych tylko to potwierdza!

Ewa Brodnicka prezentuje wdzięki przed Fame MMA. Prawdziwa bomba na mediach społecznościowych

Nie da się ukryć, że starcie między Linkiewicz a Brodnicką jest wyjątkowo emocjonujące. Sama Linkiewicz w rozmowie z "Pudelkiem" prowokowała Brodnicką, zarzucając jej bycie hipokrytką.

- Uważam, że Ewa jest hipokrytką generalnie. [...] Sama mówi otwarcie, że lepiej uprawiać seks za pieniądze, niż po prostu uprawiać ten seks. Pie*dolić się ze swoimi promotorami i generalnie same takie najlepsze mogłabym wymieniać. Żeby nie było, ja się tego dowiedziałam, kiedy zeszłam z tego panelu. Wcześniej o tym nie wiedziałam, no ale już wiem i uważam, że moja przeciwniczka jest po prostu hipokrytką - mówiła Linkiewicz w rozmowie z Pudelkiem.

Nie da się ukryć, że Brodnicka jest bardzo przygotowana na walkę, co udowadnia zdjęciami na mediach społecznościowych. Jej najnowsza publikacja dobitnie pokazuje, że czeka nas naprawdę duże widowisko!

i Autor: instagram.com/ewabrodnicka