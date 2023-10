Tak wygląda dom Mameda Khalidova. Legenda KSW mieszka w przepięknej posiadłości. Luksus aż bije po oczach

to naprawdę on?!

Mameda Khalidova zna chyba każdy fan sportów walki w Polsce. Jeśli nawet ktoś nie jest wielkim kibicem MMA, to trudno, by nie słyszał o takim zawodniku, który w dużej mierze budował popularność mieszanych sztuk walki w Polsce. Mamed Khalidov zdobywał pasy KSW w wadze półciężkiej (2009-2011) oraz w wadze średniej (2015-2018 i 2020-2021) i łącznie stoczył 47 walk, z czego wygrał 37, 8 przegrał i 2 zremisował. Po utracie mistrzostwa wagi średniej na rzecz Roberto Soldicia stoczył póki co tylko dwie walki, ale obie wygrał – najpierw bez większych problemów rozprawił się z inną legendą KSW, Mariuszem Pudzianowskim, a później, w walce wieczoru na XTB KSW Colosseum 2, pokonał Scotta Askhama. Niewykluczone że niedługo 43-letni zawodnik znów dostanie szansę na sięgnięcie po pas, bowiem jest numerem 1. w rankingu wagi średniej (mistrzem pozostaje Paweł Pawlak). Lata walk pozwoliły Mamedowi na zdobycie nie tylko wielkiego prestiżu, ale też i pokaźnej fortuny, która objawia się m.in. wspaniałą posiadłością pod Olsztynem.

Dom Mameda Khalidova rzuca na kolana. Tak mieszka legendarny zawodnik, co za luksus

Mamed Khalidov urodził się w Groznym, na terenie ówczesnego ZSRR, ale w 1997 roku, gdy miał 17 lat, jego rodzina uciekła do Polski – młody Czeczen najpierw trafił do Wrocławia, gdzie uczył się języka, a później przeprowadził się do Olsztyna, z którym jest związany do dzisiaj. Ukończył w tym mieście studia i bardzo długo mieszkał. Później przeniósł się do zamiejskiej posiadłości, na którą zapracował latami walk w KSW.

Nieco więcej o samym domu Khalidova mogliśmy dowiedzieć się z programu „Tytani KSW”, w którym przedstawiane są kulisy życia najważniejszych zawodników tej federacji, a który jest realizowany z platformą Viaplay, mającą wyłączność na pokazywanie gal KSW w Polsce. Jako że to województwo warmińsko-mazurskie, to nie mogło zabraknąć jeziora – prowadzi do niego od posiadłości specjalna ścieżka. Samo wnętrze domu jest urządzone z klasą, a największe wrażenie robi zdecydowanie rozmiar willi oraz otaczających ją terenów. Jak wygląda dom Mameda Khalidova możecie zobaczyć w galerii powyżej.