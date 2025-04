Marcin Najman poświęcił wielkanocny koszyczek w Wielką Sobotę. Wielu Polaków zdziwi się, co tam się znalazło

Eric Esch zmienił się nie do poznania. Tak dzisiaj wygląda „Butterbean”

Eric Esch to nazwisko, które kojarzy wielu fanów sportów walki. Najbardziej kojarzony jest jednak ze swojego pseudonimu „Butterbean”. Legenda różnych dyscyplin przed laty stoczyła także jeden pojedynek w organizacji KSW. Eric Esch walczył w Polsce z Mariuszem Pudzianowskim, który stawiał dopiero pierwsze kroki w MMA. „Pudzian” rozgromił przeciwnika. Polak toczył wtedy dopiero czwartą walkę w tej formule i wygrał w nieco ponad 70 sekund.

Fani przez wiele lat byli zaniepokojeni wyglądem „Butterbeana”. W ostatnim czasie Esch przeszedł jednak wielką metamorfozę i schudł ok. 100 kilogramów. Po latach wrócił do ringu, ale nie toczył prawdziwego pojedynku. „Butterbean” wystąpił na wrestlingowej gali z Minoru Suzukim w Las Vegas.

Niestety, kibice wciąż obawiają się o 58-latka, którego ruchy są mocno ograniczone. Zwłaszcza do tak wymagających i męczących rzeczy jak walki czy pokazy wrestlingowe, do których potrzebna jest pełna mobilność. „Butterbeanowi”, co pokazało starcie z Las Vegas, ewidentnie tego dziś brakuje.

Kim jest Eric Esch?

Eric Esch to bardzo doświadczony zawodnik sportów walki, który rywalizował m.in. w boksie, MMA czy K-1. Był mistrzem świata kategorii superciężkiej organizacji IBA. Zdobył także pas mistrzowski tej samej dywizji federacji Elite-1 MMA.

W trakcie swojej sportowej kariery występował także w pokazach wrestlingu. Stoczył dwa pojedynki na galach WWE. Zdobył także pas mistrzowski organizacji Pro Wrestling Syndicate.

Stoczył 91 walk w boksie, siedem pojedynków w formule kickboxingu w legendarnej organizacji K-1, a także blisko 30 walk w MMA m.in. w KSW, Cage Rage, PRIDE czy Moosin.