Tańcula wyzywa Ferrariego, Polaka, Błońskiego i Dubiela! Szalony pomysł na potrójną walkę o pas [WIDEO]

Do walki Arkadiusz Tańcula - Maksymilian Wiewiórka miało dojść już podczas ubiegłej gali FAME 17, jednak ze względu na kontuzję aktora, pojedynek musiał zostać przesunięty na majowe wydarzenie, które odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi. Obecnie obaj zawodnicy przygotowują się do zbliżającej się wielkimi krokami walki, jednak w głowie Arkadiusza Tańculi już pojawiają się scenariusze na kolejne zestawienia z jego udziałem. I jak się okazuje, bez problemu byłby on chętny na aż trzy starcia, jedno po drugim na jednej gali.

Arkadiusz Tańcula chce podnieść poprzeczkę po FAME 18! Wyzywa do walki Ferrariego, Błońskiego, Dubiela i Polaka

- Ja bym mógł zrobić nawet 3 walki na jednej gali. Bardzo chętnie bym się sprawdził, bo to są jakieś wyzwania i byłoby głośno. Zrobiłem już dwie walki, mogę zrobić trzy. Wcale nie ujmuję chłopakom, ale mógłbym każdego z tej czołówki wagi 77 kg wziąć. Czy to Ferrariego, czy Polaka, Dubiela, czy Błońskiego. Lubię ich, to są koledzy, ale sportowo mogą wyjść po kolei. 3 walki jedna po drugiej. I wszystkie mogą być o ten pas, jak go będę miał. - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Tańcula. Zobaczcie całą rozmowę, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!