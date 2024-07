Tego, co mówi Artur Szpilka słucha się z wielkim smutkiem. Ogromne problemy: Staram się uśmiechać, ale… | Vlog Andrzeja Kostyry

Aż ciężko uwierzyć w to, czym zajmuje się teraz Mariusz Pudzianowski. Wyjątkowo ciężka praca, takiego go jeszcze nie widzieliśmy

Już blisko dwa miesiące minęły od ostatniej walki Artura Szpilki w KSW. Niestety, były pięściarz po porażce z Arkadiuszem Wrzoskiem nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Wszystko z powodu ogromnych problemów zdrowotnych. Gwiazda największej federacji MMA w Europie opowiedziała o wszystkim w szczerej rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” Andrzejem Kostyrą.

Niepokojące słowa polskiego pięściarza. Mariusz Wach przyznał to wprost! Nadchodzi koniec?

Artur Szpilka o problemach zdrowotnych: Było blisko sepsy

Artur Szpilka przyznał, że ma ogromne problemy z nogą, która cały czas go boli. Wszystko z powodu gronkowca, który „obudził się” po ostatnim pojedynku.

- Wierzę, że to minie. Cały czas mnie boli jak chodzę i stąpam. Mam mieszane emocje. Przez to, że niewiele spałem gronkowiec się otworzył. Złapałem temperaturę, budziłem się o 3-4 w nocy i miałem po spaniu. Coś nie grało. Przez to, że był osłabiony organizm, stało się tak, że obudził się gronkowiec – przyznał Artur Szpilka.

Mateusz Borek nie zawahał się ani sekundy. Wulgarny komentarz pod wpisem trenera Tomasza Adamka

Sytuacja w pewnym momencie była bardzo poważna. Co gorsza, było bardzo blisko do pojawienia się sepsy, co bardzo podłamało zawodnika KSW.

- Niedużo brakło do sepsy, a z tym różnie bywa. Zacząłem czytać te wszystkie rzeczy i siadło na głowę. Dzisiaj staram się uśmiechać, ale nie jest mi do śmiechu. Noga boli i to zastanawia dlaczego – dodał.