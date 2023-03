Tego po Mariuszu Pudzianowskim nikt się nie spodziewał. Jeden wpis i ruszyła lawina, wszystko stało się wieczorem

Jacek Murański zwrócił się do internautów po śmierci Mateusza. Zamieścił specjalny film w sieci

Mariusz Pudzianowski wciąż nie ma dość sportowych emocji i nie zamierza schodzić z wielkiej sceny. Już niebawem ponownie powinien pojawić się na gali KSW, a od pewnego czasu głośno mówi się o jego starci z Arturem Szpilką. Walka nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, jednak obaj zawodnicy wymieniali już "szpilki" w mediach społecznościowych i nieco podgrzewali atmosferę.

Pudzianowski pokazał się piżamie. Oryginalny widok

Na kolejny pojedynek Pudzianowskiego musimy jednak jeszcze trochę poczekać. Sam zawodnik nie opuszcza żadnego treningu i informuje o tym w mediach społecznościowych. Zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie bardzo często publikuje różnego rodzaju treści. Ostatnio postanowił mocno zaskoczyć swoich fanów. Pojawiło się bowiem zdjęcie Pudzianowskiego w... piżamie.

- A teraz piżamka jak grzeczny chłopczyk. Aaaaa jeszcze siusiu paciorek i spać do 5:30 - napisał w opisie do fotografii Pudzianowski. Fani od razu ruszyli z komentarzami i nie mogli powstrzymać uśmiechu. - O chłopie, o tej godzinie to nawet kury jeszcze nie śpią - zażartował fan. Wpis Pudzianowskiego błyskawicznie polubiło wiele osób.