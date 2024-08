i Autor: Twitter / Zrzut ekranu z transmisji Wiktoria Czyżewska nokautuje na KSW

Co za KO!

To będzie nokaut roku na KSW?! Wiktoria Czyżewska zmasakrowała rywalkę tym kopnięciem [WIDEO]

To powinien być nokaut roku. Wiktoria „Chicatoro” Czyżewska po krótkiej przerwie wróciła do klatki KSW i pokazała, dlaczego jest jedną z największych nadziei polskiego MMA. Brutalny nokaut już w pierwszej rundzie zachwycił wszystkich. Aż brakuje słów, jak fenomenalnie to zrobiła młoda wojowniczka.