To sekret długiej relacji Artura Szpilki i Kamili Wybrańczyk! Naśladowanie ich może pomóc każdemu

Artur Szpilka to jeden z głównych bohaterów na gali XTB KSW 105. 36-latek wraca do klatki po długiej przerwie. Ostatni raz "Szpila" zawalczył na 94 odsłonie KSW, wówczas jego walka zakończyła się błyskawicznie. Wrzosek wyczekał i trafił swojego rywala, a całość trwała 14 sekund.

Sobotnim przeciwnikiem Szpilki będzie Errol Zimmerman. Nie będzie to łatwa przeprawa dla 36-latka, ponieważ holenderski zawodnik w swoim rekordzie ma zwycięstwa z zawodnikami KSW, mowa o Tomaszu Sararze i Marcinie Różalskim.

Kamila Wybrańczyk jasno o związku z Arturem Szpilką. To jest przepis na długi związek

Ogromnym wsparciem dla Szpilki jest bez wątpienia jego narzeczona, z którą jest już blisko czternaście lat. Ostatnio na portalach plotkarskich temat ich związku znowu wszedł na główny plan.

Przepis na udany związek? Kamila Wybrańczyk zdradza szczegóły

Para pojawiła się na wywiadzie w "RMF FM", gdzie wprost wyznali, co może wpłynąć na dobry związek.

- Nie ma złotego środka. Po prostu trzeba ze sobą rozmawiać, wspierać się, szanować. Czasami się też troszeczkę pokłócić - zaznaczyła Wybrańczyk.

Po chwili swoje zdanie wyraził Szpilka.

- Mogę powiedzieć jedno. (…) Ważne jest chyba w tym wszystkim to, że jak ktoś ma gorsze dni, bo każdy ma, to żeby widzieć, że ta druga osoba, która jest z tobą, próbuje cię podnieść. Pomimo tego, że ona ma lepsze dni, ty masz gorsze, czujesz tę miłość - podsumował Szpilka

Jedną z niewielu kwestii, w jakich para nie ma wspólnego zdania jest temat potomstwa. Szpilka jasno mówi o tym, że chce zostać tatą, co podkreślił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Natomiast Wybrańczyk u "Żurnalisty" wyjawiła, że ma do tej sprawy zupełnie inne podejście.

- Ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz, bo dla mnie to jest troszeczkę taki ciężar i obowiązek. Ja uważam, że macierzyństwo trzeba czuć i trzeba chcieć. Wiem, że koleżanki mówią, że zobaczysz, jak urodzisz, to ten gen matczyny ci przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mi to przychodziło, ja to albo czuję, albo nie czuję - podkreśliła wówczas narzeczona Szpilki.