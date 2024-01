i Autor: Strike King / Zrzut ekranu Tomasz Sarara

To był cud

Tomasz Sarara padł na deski po potwornym ciosie. Nagle wydarzył się cud! Polska gwiazda jak Tyson Fury

Bartosz Olszewski 15:32

Do niesamowitych scen doszło podczas gali Strike King w Wieliczce. W walce wieczoru doszło do walki Tomasza Sarary z rumuńskim talentem Alinem Nechitą. Młody zawodnik trafił w końcówce starcia potężnym prawym sierpem. To powinien być koniec walki! Ale Polak nagle wstał, niczym Tyson Fury, i wygrał walkę po dogrywce.