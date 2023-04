Tuż przed Wielkanocą Mariusz Pudzianowski znowu się nasłuchał o sobie. Wszystko przez jedno zdjęcie

Mariusz Pudzianowski to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego sportu. Po pierwsze znany jest ze względu na swoje sportowe osiągnięcia. Wiele lat startował w zawodach strongmanów. Polacy mogli czuć dumę, gdy deklasował rywali z całego świata, seryjnie zdobywając tytuł najsilniejszego człowieka globu. W pewnym momencie powiedział stop, zmienił przyzwyczajenia treningowe i przerzucił się na mieszane sztuki walki. I tak od lat trwa w federacji MMA KSW, tocząc głośne walki i przyciągając tysiące na największe obiekty w kraju. Po drugie "Pudzian" zdaje sobie sprawę z siły mediów społecznościowych. Podczas gdy wielu sportowców traktuje Instagrama czy Facebooka jako miejsce publikacji zdjęć, wojownik MMA faktycznie wchodzi w interakcję z obserwującymi, nawet tymi krytykującymi. Ma to swoje pozytywne i negatywne strony. Przyzwyczajeni do tego stylu bycia kibice nie odpuścili komentowania zdjęcia Pudzianowskiego nawet tuż przed Wielkanocą.

Lawina komentarzy o Pudzianowskim

Na dwa dni przed Wielką Sobotą Pudzianowski postanowił opublikować na Instagramie zdjęcie w bardzo tajemniczym tonie. "Pudzian" pokazał swoją twarz oraz delikatnie odsłonięty tors. Do tego dodał wyjątkowo lakoniczny opis - emotikonę oznaczającą dobry nastrój. Wielu fanów odpisało tym samym obrazkiem, ale znaleźli się bardziej dociekliwi. "Ale o co chodzi?" - zapytał jeden z nich. Tym razem jednak nie doczekał się odpowiedzi. Warto zauważyć, że wyjątkowo w całej lawinie komentarzy w zasadzie nie pojawił się żaden internetowy hejter. Wręcz przeciwnie.

Piękne słowa o Pudzianowskim przed Wielkanocą

W tej całej lawinie internetowych opinii zamieszczonych pod zdjęciem Pudzianowskiego znalazły się naprawdę budujące opisy stosunku niektórych internautów do sportowca. "Jesteś moją inspiracją Mariusz" - przyznał bardzo szczerze kibic. "Król Polski", "Król" - takie komentarze także się pojawiały. "Moja inspiracja" - napisał jeszcze inny z fanów. Czytanie nawet tak wielu komentarzy, ale utrzymanych w takim stylu, z pewnością musi być przyjemne!