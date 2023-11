Twarz Popka stała się jeszcze bardziej przerażająca. Nie do wiary, co sobie zrobił

Twarz Popka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w polskim MMA. Od dłuższego czasu raper ostro trenuje i występuje na freak-fightowych galach, prezentując w oktagonie nabyte umiejętności. Jego oblicze wciąż wielu może przerażać. Nie dość, że ciało muzyka i sportowca pokrywają przeróżne i liczne tatuaże, to jeszcze zdecydował się na zabieg wyjątkowo bolesny i zostawiający ślad na całe życie. Skaryfikacja polega na stworzeniu trwałych blizn na twarzy. To właśnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków Popka, który postanowił jeszcze bardziej zmienić swoją twarz. Tym razem na zdjęciu w internecie widać wyjątkową charakteryzację, dodającą dodatkowego mroku postaci.

Twarz Popka się zmieniła

Popek przyzwyczaił już chyba wszystkich do tego, że swoje profile w mediach społecznościowych prowadzi ze sporym dystansem. Muzyk i wojownik MMA często dzieli się chwilami z życia prywatnego, puszczając oczko do obserwujących. Tym razem zaskoczył chyba wszystkich. Na fotce siedzi na drewnianym stołku i stroi groźną minę. Jednak najbardziej w tym wszystkim przeraża czarna farba, która pokryła jego twarz. Cieniowane oczy, które już wcześniej sobie wytatuował, czynią z niego istnego "Monstera" - jak ma napisane na czapce.

Fani jednoznacznie ocenili Popka

Choć samo zdjęcie pojawiło się w sieci niespodziewanie, to wierni fani Popka szybko zrozumieli przekaz i ujęcie przypadło im do gustu. Tak przynajmniej można wnioskować z komentarzy na portalu społecznościowym. "Popek ja pana tak kocham" - napisał jeden z obserwujących instagramowe konto Popka. "Fajne zdjęcie" - czytamy w innej z opinii. Jeden z kibiców był jednak ciekawy jak trwała jest to przemiana. "Popuś co ty z twarzą zrobiłeś. Zmyje się to?" - zapytał w komentarzu.