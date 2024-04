UFC 300 tv gdzie oglądać galę UFC 300? UFC 300 stream online live w internecie. UFC 300 transmisja na żywo na którym kanale?

UFC 300 gdzie oglądać? UFC 300 tv na którym kanale?

O gali, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu mówiło się od dawna. Było to do przewidzenia, że amerykańska federacja mieszanych sztuk walki przygotuje na swój jubileusz coś wyjątkowego i tak też się stało. Kibice MMA zobaczą na gali aż kilkunastu obecnych lub byłych mistrzów federacji, co nie zdarzyło się do tej pory ani razu. Do klatki wejdą takie nazwiska jak Jiri Prochazka, Charles Oliveira, Max Holloway, czy Jalin Turner. Już w karcie przedwstępnej nie zabraknie zawodników z wieloma pasjonującymi walkami z przeszłości. Rzecz jasna to, co najważniejsze odbędzie się pod koniec całego wydarzenia i pojedynków o pasy mistrzowskie również nie zabraknie.

UFC 300 TV transmisja na żywo. UFC 300 stream online live

W co-main evencie Chinka Zhang Weili zmierzy się ze swoją rodaczką, Yan Xiaonan. Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski w wadze słomkowej. W poprzedzającym starcie pań pojedynku dojdzie do rywalizacji o tytuł BMF pomiędzy Justinem Gaethje i Maxem Holloway'em. Walką wieczoru będzie starcie Alex Pereira - Jamahal Hill. Brazylijczyk jest w posiadaniu pasa, który kilka miesięcy temu zwakował właśnie Hill.

Gala UFC 300 odbędzie się z soboty na niedzielę. Transmisja tego wydarzenia dostępna będzie na kanale Polsat Sport oraz platformie Polsat Box Go. Będzie tam można zobaczyć wyłącznie kartę główną UFC 300, która powinna rozpocząć się o godzinie 4:00.