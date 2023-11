Ważny apel Mariusza Pudzianowskiego! Powinien posłuchać go każdy. Zwrócił się do swoich fanów i wypowiedział te słowa

Ciało Roberta Burneiki przeszło taką przemianę, że nie byliśmy w stanie go rozpoznać! Zamurowało nas, gdy pokazał to zdjęcie

Pomimo upływu lat, Mariusz Pudzianowski wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem i może liczyć na swoich wiernych fanów, którzy są z nim niemalże w każdej chwili jego życia. Gwiazdor KSW często otwiera się przed nimi i odpowiada na pytania nawet dotyczące jego życia prywatnego. Tym razem były strongman postanowił skierować do internautów bardzo ważne słowa, które mają szczególne znaczenie przy dniu Wszystkich Świętych. Poprosił ich, aby pamiętali o swoich najbliższych, których już z nami nie ma.

Te słowa Mariusza Pudzianowskiego powinien usłyszeć każdy. Zwrócił się z ważnym apelem

Pierwszy dzień listopada ma w Polsce szczególne znaczenie, jednak odwiedzanie rodzinnych grobów oraz zapalanie tam zniczy z roku na rok może angażować coraz mniejszą liczbę ludzie, zwłaszcza młodszych. Mariusz Pudzianowski poprosił więc swoich fanów, aby ci pamiętali np. o dziadkach i babciach, tak jak on to robi. Gwiazdor KSW dał przykład, że każda godzina do tego jest dobra, bo sam miał zamiar wybrać się na cmentarz dopiero późnym wieczorem.

- Jeszcze na sam koniec, 20:00 z malutkim haczykiem skończyć, parę lampeczek jeszcze wziąć, pojechać sobie na cmentarz do dziadka i babci. Pamiętajcie, pamiętamy o swoich bliskich. Nie wiem, jak tam jest po drugiej stronie, ale to, co nam przekazali pamiętamy. - zaapelował do fanów "Pudzian" w krótkim filmiku, który pojawił się na jego profilach w mediach społecznościowych.