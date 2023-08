Ważny dzień w życiu Krzysztofa Radzikowskiego. Nie mógł sobie odpuścić, wszystko pokazał na zdjęciu

Krzysztof Radzikowski choć nie startuje już od dawna w zawodach strongmanów, a także nie walczy regularnie we freak-fightach (zadebiutował na FAME MMA 12 w listopadzie 2021 roku i od tamtego czasu kolejnej walki ani widu, ani słychu), to cały czas dba o swoją sylwetkę. W ostatnich latach siłacz zrzucił wiele kilogramów i zdecydowanie bardziej postawił na rzeźbę, niż na siłę, choć tej wciąż mu nie brakuje. Co pewien czas udostępnia od zdjęcia z siłowni, by pokazać efekty swoich treningów. Okazuje się, że Radzikowski naprawdę rzadko odpuszcza trening!

Radzikowski zrobił trening nawet w tak wyjątkowym dniu

Jak można było zobaczyć w materiałach publikowanych przez Radzikowskiego w mediach społecznościowych, dzień przed swoimi 42. urodzinami były strongman zrobił porządny trening. Okazało się jednak, że także w urodziny, w tak wyjątkowy dla każdego dzień, Radzikowski postanowił udać się na siłownię! – 42-letni przegląd formy. Teraz można świętować urodziny – napisał wymownie Radzikowski pod zdjęciem, na którym pokazuje swój umięśniony tors.

Pod fotką pojawiło się oczywiście mnóstwo komentarzy, życzenia złożyła mu choćby jego partnerka Michalina, przyjaciel Dominik Abus czy Krystian Pudzianowski, brat Mariusza. Wiele życzeń urodzinowych popłynęło też od fanów, którzy przy okazji zachwycali się formą swojego idola.