Spadliśmy z krzesła po zobaczeniu, jak naprawdę wygląda ciało 42-letniego Krzysztofa Radzikowskiego. Gwiazdor Gogglebox TTV stanął przed lustrem bez koszulki

Krzysztof Radzikowski ma za sobą bogatą karierę strongmana. Nie był aż tak wybitny jak Mariusz Pudzianowski, ale przez długi czas był jego godnym następcą. Sporty siłowe od zawsze są pasją 42-latka, dlatego nie może dziwić, że podobnie jak "Pudzian" spróbował on swoich sił w MMA. Jednak nie odbyło się to w sportowej federacji typu KSW, a we freak-fightach, co zawdzięcza ogromnej popularności, jaką przyniosły mu występy w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazdor telewizji TTV stał się ulubieńcem publiczności, co skłoniło FAME MMA do zaangażowania Radzikowskiego. Jego przygoda jak na razie skończyła się na jednej walce - porażce z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem, ale 42-latek nadal jest gwiazdą internetu. Jego profil na Instagramie obserwuje blisko 500 tysięcy użytkowników! Wszyscy oni tuż przed 42. urodzinami idola zobaczyli, jak naprawdę wygląda jego ciało.

42-letni Krzysztof Radzikowski pokazał się bez koszulki

18 sierpnia Radzikowski obchodzi 42. urodziny, ale kilka godzin przed tym wyjątkowym dniem spełnienie dał mu trening na siłowni. Były strongman nie wyobraża sobie życia bez ćwiczeń i widać to po jego formie. W przededniu urodzin były zawodnik FAME pokazał się bez koszulki i sprawił, że wielu mężczyznom opadły szczęki. W takiej formie chciałby być zapewne każdy 42-latek!

Trzeba przyznać, że w tak imponującej formie aż chciałoby się zobaczyć Radzikowskiego jeszcze raz w klatce. Zwłaszcza, że jego kolega z popularnej "Strong Ekipy" - Konrad Karwat - regularnie toczy walki dla freak-fightowych organizacji. Na razie jednak starszy z byłych strongmanów nie podpisał żadnego kontraktu i na galach pojawia się tylko w formie wsparcia dla młodszego z siłaczy. Być może któregoś dnia to się zmieni, a tak dobra forma przełoży się na kolejną walkę "Radzika".