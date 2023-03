Wielka awantura u Popka. Jest nagranie, przekleństwa sypały się jedno za drugim

Sławomir Peszko napalił się na walkę w FAME MMA. Jasno powiedział, co musi się wydarzyć, żeby wszedł do klatki

Popek już niejednokrotnie udowadniał, że liczy się ze zdaniem fanów. Niezależnie od tego czy mówimy tutaj o muzyce, czy o sporcie. Nie tak dawno wojownik MMA opublikował na Instagramie nagranie, na którym wykonywał podciągnięcia na drążku. Został za to dość mocno skrytykowany, ale już kilka dni później odpoczywał w najlepszy możliwy sposób i poprawił swoje wykonanie ćwiczeń. Teraz postanowił wrócić do korzeni - muzyki. Na Instagramie opublikował nagranie, na którym słychać fragment nowej piosenki. Popek wykorzystał to, by zapytać fanów o zdanie i zaktywizować ich nieco na swoim profilu na Instagramie. Szybko okazało się jednak, że pod postem każdy chciał zabłysnąć w niezbyt chlubny sposób - w odpowiedziach najłatwiej znaleźć przekleństwa, a obserwujący jeden przez drugiego wymieniali swoje spostrzeżenia, wchodząc chętnie w interakcję między sobą oraz z idolem.

Marcin Najman rzucił Boxdelowi ostateczne wyzwanie! Jest konkretny termin na walkę, padły mocne słowa

Nowa piosenka Popka. Ważne pytanie do fanów

Popek wszystko zaczął od opisu, w którym poprosił kibiców, by pomogli mu z tytułem dla nowego nagrania muzycznego. "Tytuł żywy trup, ale chciałbym żebyście napisali w komentarzach jaki ma mieć tytuł piosenka i pierwszy raz w mojej karierze pytam się was czy wam pasuje jeśli tak to 6 wrzucam całą piosenkę z klipem który nakręciłem w Kolumbi napiszcie w komentarzach jeśli kuje was to w uszy w*********m to w p***u i zaczynam p*******ć bzdury dla czasownikach keszke w meszke itp" (pis. oryg.) - napisał na portalu społecznościowym muzyk i sportowiec.

Sławomir Peszko napalił się na walkę w FAME MMA. Jasno powiedział, co musi się wydarzyć, żeby wszedł do klatki

Kłótnia z przekleństwami na profilu Popka

Na reakcję wywołanych do tablicy fanów nie trzeba było zbyt długo czekać. W naszpikowanych przekleństwami komentarzach można przeczytać m.in.: "Ja p******ę... poczułem klimat starej dobrej garażówki, jak dawniej", "Nie no nic nie w**********z, proszę to opublikować! Tytuł? Mam, ale na inną piosenkę. Tą nazwij jak tylko chcesz, skoro szczera piosenka to sam powinieneś wiedzieć co do ciebie i przesłania tego utworu pasuje", "K***a nie wiem. Dobra dawaj wrzucaj". Pojawiły się też sugestie, że Popek nie powinien pytać w takich kwestiach ludzi o zdanie: "Dawaj Popuś wrzucaj zresztą nas się nie pytaj tylko wal tym co masz". Jedno jest pewne - tym razem Popek wzbudził ogromne emocje wśród obserwujących!