Na kilkadziesiąt godzin przed galą CLOUT MMA 1 pojawiły się szokujące informacje, że Jarosław "Ninja Jarek" Sobonkiewicz został zatrzymany przez policję, ale to nie był koniec złych wieści dla nowej organizacji. Niedługo później pojawiły się plotki, że na gali nie pojawi się również Paweł Bomba, który miał wrócić do więzienia. Podczas ceremonii ważenia i media treningu informacje te potwierdził Arkadiusz Pawłowski, a chwilę później nowym zawodnikiem CLOUT MMA i rywalem Dominika Pudzianowskiego ogłoszony został Błażej Augustyn. W ramach rekompensaty, federacja postanowiła dodać kolejną walkę do karty walk.

Adrian Cios - Magical Jr na CLOUT MMA 1! Dodatkowe starcie na karcie walk

Okazało się, że trzynastym pojedynkiem podczas gali CLOUT MMA 1 będzie starcie Adriana Ciosa z Łukaszem Magicalem. Starcie to miało mieć miejsce przed kilkoma tygodniami na konkurencyjnej gali PRIME 5, jednak wtedy na chwilę przed starciem federacja poinformowała, że z powodu niejasności na linii PRIME - Cios walka się nie odbędzie.

Wielka zmiana w karcie walk CLOUT MMA dzień przed galą! Dojdzie do odwołanego starcia, dodatkowy pojedynek Cios - Magical Jr

Sytuację tę postanowiła wykorzystać organizacja CLOUT MMA i po tym, jak obaj zawodnicy zakończyli swoją współpracę z federacją PRIME MMA SHOW, pojedynek ten jednak dojdzie do skutku, a podczas spotkania face 2 face na ceremonii ważenia nie brakowało ostrych słów z ust bohaterów dodatkowej walki.