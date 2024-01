Wielki Bu znokautował dwóch rywali na PRIME MMA 7! Szalona wygrana w pierwszej rundzie. Rywal padł jak rażony piorunem

KONIEC WALKI! Puszbarber i Olejnik wygrywają! Potężny kocioł od pierwszych sekund Olejnik ruszył na Starego Wiewióra i dominował go, okładając z góry. Po minucie sędzia przerwał to starcie i Olejnik mógł unieść rękę w geście zwycięstwa. Dredziasty został sam. Najpierw ruszył na niego Puszbarber. Ten próbował zapiąć gilotynę, a Olejnik uderzał go na wątrobę. Gdy zdołał się wyrwać uciekał po klatce. Zdołał jednak nawet obalić przeciwnika, a na deskach wylądował Olejnik. W końcu to Puszbarber obalił Dredziastego, który nie miał już w tej płaszczyźnie szans.