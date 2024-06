Wielki powrót do FAME MMA? Boxdel wszystko zapowiedział, to nazwisko wróci po skandalu!

Będziemy świadkami wielkiego powrotu do federacji FAME MMA? Jak mówi Michał "Boxdel" Baron wyznał w swoim programie "Aferki", że w trakcie gali pojawi się nazwisko, które zostało ostatnio wykluczone w atmosferze niemałego skandalu! Wszystko zostało potwierdzone!

Boxdel wróci po gwiazdę freak-fightów. Kontrowersyjny zawodnik ma powrócić!

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w FAME MMA były sceny, które rozegrały się między Kasjuszem "Donem Kasjo" Życińskim a Pawłem Tyburskim. W trakcie konferencji prasowej poprzedzającą poprzednią galę federacji Tyburski nie wytrzymał nerwowej atmosfery i zaatakował swojego rywala, brutalnie kopiąc go głowę. Sprawiło to, że zawodnik został wykreślony z kart walk gali, a miał mierzyć się z Alanem Kwiecińskim. Teraz jednak może dojść do przełomu, o czym powiedział sam Boxdel w swoim programie "Aferki" na kanale YouTube. Jak donosi portal "meczyki.pl", włodarz federacji wszem i wobec ogłosił, że Paweł Tyburski wróci do federacji. Informacja jest na razie bardzo świeża, gdyż do słów swojego włodarza nie odniosła się jeszcze federacja freak-fightowa. Czyżby powrót stawał się faktem?