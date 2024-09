Wielkie odliczanie w wykonaniu Marcina Najmana! Cesarz nie może się doczekać, wspomniał o Tomaszu Adamku

Filip Chajzer szczerze o odejściu z FAME MMA! "Dziękuje Bogu", że do tego nie doszło, komentarz jest wyjątkowo mocny!

Marcin Najman to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych freak fighterów w Polsce. Ostatni raz "Cesarz" pojawił się w oktagonie w marcu 2023 roku. Wówczas zmierzył się w długo wyczekiwanym pojedynku z Jackiem Murańskim, z którym miał konflikt przez długi czas. Walka Marcina Najmana z Jackiem Murańskim zaczęła się naprawdę ciekawie – obaj ruszyli bardzo mocno na siebie, ale lepiej radził sobie Najman, który trafiał większą liczbę ciosów w swojego rywala. Murański wrzucił bieg wsteczny i więcej się bronił niż atakował. Przetrwał jednak pierwszą ofensywę swojego rywala i gdy tylko walka nieco się uspokoiła „Stary Muran” ruszył bardziej do przodu. W pewnej chwili świetnie uniknął lewego sierpa Najmana i sam skontrował rywala takim ciosem, który wylądował prosto na jego twarzy. Najman od razu zatoczył się do tyłu i położył na macie, a sędzia zakończył pojedynek. "El Testosteron" ucierpiał po tym uderzeniu i musiał przejść rekonstrukcje oczodołu.

Na zbliżającej się gali Clout MMA 6 zobaczymy Zbigniewa Stonogę, a media aż huczą, że ma on zawalczyć ze słynnym detektywem Krzysztofem Rutkowskim. Na oficjalne ogłoszenie swojego rywala czeka także Najman, który w mediach społecznościowych dodał nagranie z treningu i podpisał to, w taki sposób, że część widzów może snuć domysły. - W czwartek ogłoszenie rywala. Mogę Wam dziś tylko powiedzieć, że to członek pijackiej hordy od Adamka. Trzeba będzie poszukać ciosów na wątrobę - zaznaczył Cesarz.

Gala Clout MMA 6 odbędzie się 5 października w Tarnowie.