Wiemy, ile kosztuje kebab Mariusza Pudzianowskiego. Potężna góra mięsa, każdy smakosz musi tego spróbować!

Mariusz Pudzianowski pochwalił się czymś bardzo ciekawym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Okazało się, że zawodnik KSW doczekał się swojego dania w słynnej sieci kebabów, Bartra Kebab. Wiemy już, ile trzeba zapłacić za "Zestaw Pudziana". Taka propozycja gastronomiczna nie powinna przejść obojetnie obok nosów miłośników fast-foodów.

Mariusz Pudzianowski poszedł w kebaby. Wiemy, ile trzeba zapłacić

Trzeba przyznać, że wiele gwiazd sportu zainteresowanie branżą gastronomiczną jest bardzo duże. Swoje restauracje posiadają Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski, a kebabownię umiejscowioną w Kolonii napastnik Górnika Zabrze - Lukas Podolski. Ostatnio promowanego swoim nazwiskiem zestawu doczekał się Kamil Grosicki i teraz podobny zaszczyt przypadł w udziale Pudzianowskiemu. Siłacz pochwwalił się na mediach społecznościowych, że jest twarzą marki Bartra Kebab, która ma swój "Zestaw Pudziana". Co w nim znajdziemy? Za cenę 37 złotych znajdziemy dużą tortillę z podwójnym mięsem, frytki oraz napój do wyboru. Co ważne, jeśli ktoś nie jest miłośnikiem frytek, może zmienić je na krążki cebulowe.