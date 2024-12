Wojtek Gola sprzedał udziały w FAME MMA! Boxdel wrócił i wszystko ujawnił

Michał "Boxdel" Baron i Wojtek Gola są współzałożycielami FAME MMA i od początku istnienia federacji byli jej medialnymi włodarzami. Udziały dzielili też z Krzysztofem Rozparą i Rafałem Pasternakiem, ale stabilny układ zachwiał się w momencie wybuchu afery z "Boxdelem". Tuż przed galą FAME 22 na PGE Narodowym Sylwester Wardęga wypuścił materiał, po którym youtuber został odsunięty od federacji. Zarząd zapowiadał we wrześniowej rozmowie z "Super Expressem", że rozpoczął proces usuwania go z FAME, jednak trzy miesiące później "Boxdel" znowu działa mocno w internecie i przekonuje, że ma obecnie więcej udziałów w federacji od Wojtka Goli!

- Tak, jestem w KRS-ie, jakby dalej normalnie. Mam w ogóle swoją drogą więcej udziałów niż Wojtek, bo Wojtek sprzedał udziały. Więc to też jest inna faza, teraz zostało mu 10 procent. W sumie, jak by nie patrzeć, jestem największym włodarzem w tym kraju, iks de, nie licząc Krzysztofa i Rafała - powiedział "Boxdel" podczas jednej z transmisji na żywo po powrocie, do którego doszło 23 grudnia.

Zarząd FAME nie widzi jednak możliwości dalszej współpracy z odsuniętym włodarzem. - Naszym celem końcowym jest doprowadzenie do likwidacji udziałów Michała, ale zanim to nastąpi zapewniamy, że zyski generowane przez FAME nie będą wypłacane żadnemu ze wspólników - mówił "SE" we wrześniu Rozpara, informując że procedury umorzenia udziałów "Boxdela" zostały uruchomione. Zapowiadał od razu, że taki proces wbrew woli drugiej strony jest złożony i czasochłonny. Wygląda na to, że do grudnia nie udało się go zakończyć i Michał Baron wciąż ma swoje udziały w federacji.