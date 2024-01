Wryło nas po ujrzeniu, ile jedzenia codziennie je Mariusz Pudzianowski! Tak wyglądają porcję gwiazdora KSW, wielu nie da wiary

Aż zdębieliśmy po tych informacjach od Jana Błachowicza! "Cieszyński Książę" nie ma zamiaru się poddawać, co za wiadomość

W świecie mediów społecznościowych Mariusz Pudzianowski czuje się jak w ryba w wodzie, co doskonale widać po jego kolejnych relacjach i postach. Gwiazdor KSW oraz były strongman co prawda pilnuje, aby pewne aspekty jego życia prywatnego pozostały w ukryciu, jednak wieloma przemyśleniami i przede wszystkim swoim trybem życia chętnie dzieli się w internecie. Po tym, jak Pudzianowski postanowił powiedzieć kilka ważnych słów o Janie Błachowiczu, teraz były siłacza stwierdził, że pokaże swoim fanom, jak w zasadzie wygląda jego życie od kuchni i to dosłownie. "Pudzian" pochwalił się, jak wygląda jego codzienna dieta i jak wyglądają porcję, które spożywa.

Pomimo tego, że Mariusz Pudzianowski niebawem skończy 47 lat, gwiazdor KSW nadal może pochwalić się świetną formą oraz sylwetką, której wielu kolegów może mu jedynie pozazdrościć. O ile oczywiście jednym z najważniejszych elementów życia "Pudziana" jest trening, to dieta odgrywa niemniejszą rolę. A okazuje się, że jak na zawodnika ważącego 125-130 kilogramów, gwiazdor KSW je zdecydowanie mniej, niż można by zakładać.

Były strongman na liście swoich współprac ma oczywiście również catering dietetyczny, który dostarcza mu jego posiłki. Mariusz Pudzianowski sam jednak komponował zestawy, jakie są mu przekazywane. - Jajecznica, szczypior, bułeczki, pomidory. Obiad: trzy mielone, kupa pyrów i buraki. Na kolację dwie takie buły, no i jeszcze dopchnę serkiem jeszcze - wyliczał Pudzianowski pokazując fanom, jak wyglądają jego codzienne posiłki.