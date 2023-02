Wszystko jasne! Znamy szczegóły kolejnej walki Normana Parke'a! Były gwiazdor FAME MMA i KSW rusza na podbój Francji

Jeszcze do niedawna kibice Normana Parke'a z Polski mogli mieć nadzieję, że niebawem zobaczymy "Stormina" na którejś z polskich gal, jednak jak już wiemy, nie odbędzie się to na pewno w najbliższej przyszłości. Ze względu na swoje bogate CV, były zawodnik m.in. UFC, KSW, czy FAME MMA jest rozchwytywany wśród wielu europejskich gal sportów walki. Po wielu mniejszych informacjach dotyczących kolejnej walki Irlandczyka z Północy, teraz przyszedł czas na oficjalne ogłoszenie kiedy i gdzie stoczy on swój kolejny pojedynek. A ten będzie miał miejsce we Francji.

Kolejna walka Normana Parke'a oficjalnie ogłoszona! Były gwiazdor FAME MMA i KSW będzie się bić we Francji

Po tym, jak Norman Parke został oficjalnie wyrzucony z FAME MMA, a później pokłócił się z PRIME MMA twierdząc, że nie otrzymał zakontraktowanej gaży za swoją kolejną walkę, szanse na kolejny występ "Stormina" w Polsce drastycznie spadły, co postanowiła wykorzystać francuska federacja Hexagone MMA. W mediach społecznościowych organizacji niedawno pojawiło się oficjalne ogłoszenie walki Normana Parke'a z Brazylijczykiem Juniorem Orgulho na Hexagone MMA 7. Gala, a co za tym idzie również kolejna walka Normana odbędzie się 11 marca w Arenie Futuroscope na zachód od Paryża.