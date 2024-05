i Autor: Instagram/Artur Szpilka Artur Szpilka

taki jest naprawdę

Wyszły na jaw mało znane fakty o Arturze Szpilce. Niektórzy mogli się tego po nim nie spodziewać, promotor wszystko wyjawił

Jacek Ogiński 10:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Artur Szpilka to jedna z ciekawszych postaci w polskim środowisku sportów walki. Niepokorny bokser i zawodnik MMA stara się być przykładem dla innych, że nawet gdy po wielu problemach z prawem i używkami można wyjść na prostą. Szpilka nie stroni jednak od wystawnego życia i imprez, choć oczywiście są one bardziej stonowane niż w przeszłości. Niektórzy mogą być jednak zaskoczeni jego podejściem do... pieniedzy.