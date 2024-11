Zabójczo piękna i piekielnie groźna. Klaudia Syguła rusza na podbój UFC. Poza klatką błyszczy też na zdjęciach

Piękna Klaudia Syguła rusza na podbój UFC

W maju o Klaudii Sygule zrobiło się głośno, gdy stoczyła walkę na freak-fightowej gali FAME 21. Jej rywalką była Ewa Piątkowska - była mistrzyni świata w boksie, ale dla niektórych i tak był to dziwny ruch, zwłaszcza że zawodniczka MMA już wcześniej mówiła o aspiracjach do UFC. Szybko okazało się, że nie były to tylko jej marzenia, ale rzeczywiście realny temat. W październiku stał się faktem - Syguła podpisała kontrakt z UFC i już dzisiaj na gali UFC Vegas 100 zadebiutuje w klatce największej organizacji MMA na świecie. Jej rywalką będzie faworyzowana Brytyjka Melissa Mullins, ale Polka z pewnością będzie chciała udanie zadebiutować w wymarzonej federacji. Może liczyć na wielkie wsparcie i to nie tylko ze strony prawdziwych pasjonatów MMA. Grono fanów 25-latki jest znacznie szersze, m.in. za sprawą walki w FAME i aktywności w mediach społecznościowych.

Błyszczy w klatce i na Instagramie

Syguła prężnie działa na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje ponad 50 tysięcy użytkowników! Świeżo zakontraktowana zawodniczka UFC dzieli się z nimi nie tylko zdjęciami i nagraniami z maty. Chętnie udostępnia też chwile z życia prywatnego, co pozwala fanom poczuć z nią bliższą więź. Praktycznie każdy jej post gromadzi tysiące polubień, a ten ostatni z Karoliną Kowalkiewicz - drugą polską bohaterką gali UFC Vegas 100 - przebił nawet 10 tys. "lajków"! Więcej zdjęć 25-letniej fighterki Ankos MMA Poznań znajdziesz w powyższej galerii.

Kim jest Klaudia Syguła? Jak trafiła do UFC?

Kariera Syguły zaczęła się od amatorskich walk w ALMMA. Pierwszą stoczyła w maju 2017 r. jako 18-latka. Na amatorskiej arenie zanotowała bilans 5-4, a w maju 2020 r. stoczyła pierwszą zawodową walkę - na gołe pięści na gali Wotore 2. Wygrała wtedy z Karoliną Sobek, z którą... przegrała kilka miesięcy później (w styczniu 2021 r.) swoją jedyną jak na razie zawodową walkę. Od tamtej porażki Syguła wygrała siedem kolejnych pojedynków, m.in. z Aną Lobzhanidze na gali FEN 43 i z Piątkowską na FAME 21. Ta ostatnia z uznaną pięściarką nie zalicza się do jej oficjalnego bilansu, który wynosi 6-1, ze względu na niestandardowe freakowe zasady (każda runda była na innych regułach - boksu, K-1 i MMA).