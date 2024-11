Nie do wiary, jak wygląda obecnie Conor McGregor! Najnowsze zdjęcia szokują. Ogromna przemiana

Wyganiają Mariusza Pudzianowskiego z treningów! Do takich scen dochodzi na sali po wycofaniu się z KSW 100

Jarosław Kaczyński powiedział to wprost. Mocne słowa o freak-fightach, polityk nie ma wątpliwości!

Karolina Kowalkiewicz i Denise Gomes zawalczą dzisiaj na gali UFC Vegas 100. 39-letnia Polka jest zdecydowanie bardziej doświadczona, ale eksperci większe szanse na zwycięstwo dają niespełna 25-letniej Brazylijce. Fakt, że polska zawodniczka w przeciwieństwie do swojej rywalki jest sklasyfikowana w rankingu UFC - na 15. miejscu - zupełnie nie wpływa na ich przewidywania. Kowalkiewicz chce jednak utrzeć im nosa i kolejny raz w swojej karierze pokonać przeciwności. Jest przecież byłą pretendentką do pasa UFC, a jej mistrzowska walka z Joanną Jędrzejczyk na zawsze zapisała się w historii polskiego MMA. 12 listopada wybije dokładnie 8 lat od pamiętnego starcia, po którym łodzianka wpadła w potworny dołek i była na wylocie z UFC. 39-latka odbiła się jednak od dna i po kilku zwycięstwach ponownie toczy prestiżowe walki. Wygrana z Gomes na gali UFC Fight Night dałaby jej kolejnego kopa.

Nie do wiary, jak wygląda obecnie Conor McGregor! Najnowsze zdjęcia szokują. Ogromna przemiana

O której godzinie walka Kowalkiewicz - Gomes na UFC 9.11.2024?

Dla Kowalkiewicz gala w Las Vegas będzie powrotem po pół roku przerwy. W maju po czterech wygranych z rzędu poniosła porażkę z Iasmin Lucindo na UFC 301. Mimo to, utrzymała się w czołowej "15" rankingu wagi słomkowej UFC, choć na samym jego końcu. A Gomes zrobi wszystko, żeby na dobre wyrzucić Polkę z TOP15 największej federacji MMA na świecie. Papiery z pewnością na to ma - w dotychczasowych pięciu walkach w UFC odniosła trzy zwycięstwa.

Polscy kibice są już przyzwyczajeni do oglądania UFC w nocy, ale tym razem nie będą musieli czekać do białego rana. Walka Kowalkiewicz - Gomes będzie bowiem ostatnią w karcie wstępnej i rozpocznie się ok. północy czasu polskiego. Wcześniej, na otwarcie gali, w klatce UFC zadebiutuje druga z Polek - Klaudia Syguła. Jej walka powinna rozpocząć się o godzinie 22:00. Z kolei karta główna gali UFC Vegas 100 z main eventem Magny - Prates rozpocznie się o 1 w nocy, więc wcześniej poznamy już wyniki walk obu Polek.

Ciarki przechodzą, co dzieje się u Mameda Khalidova tuż przed KSW 100! Zdrętwiało mu całe ciało

Kowalkiewicz - Gomes: Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać UFC dzisiaj?

Kibice przywykli też do transmisji z gal UFC na antenach Polsatu Sport i tym razem nie będzie inaczej. Walkę Kowalkiewicz - Gomes w TV obejrzą na antenie Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Przypominamy - początek ok. północy czasu polskiego. Ważna informacja dla fanów MMA w naszym kraju jest taka, że wcześniejsza walka Syguły z Melissą Mullins będzie transmitowana na kanale Polsat Sport 2. Mamy nadzieję, że po północy będziemy mogli świętować zwycięstwa obu naszych rodaczek w UFC!