Zamurowało nas po zobaczeniu tego nagrania z Mariuszem Pudzianowskim! Przez 20 lat zmieniło się wszystko, Nostalgia wylewa się z ekranu

Pomimo 47. lat na karku, Mariusz Pudzianowski nadal zalicza się do grona niezwykle aktywnych sportowców, wciąż budując swoją legendę. Były strongman, a obecnie gwiazdor federacji KSW przygotowuje się do swojej kolejnej walki, w której jak się okazuje, palce macza nawet Artur Szpilka. "Pudzian", który co rusz publikuje w sieci kolejne posty i relacje, m.in. odnoszące się do jego pracy, tym razem postanowił zafundować swoim fanom mały powrót do przeszłości... o ponad 20 lat. Strongman odnalazł bowiem jeden z programów z jego udziałem, który realizowany był w okolicach 2003 roku. Od tego momentu zmieniło się naprawdę dużo.

- Coś z wykopalisk. Chyba 2003rok - napisał w mediach społecznościowych były strongman, publikując fragment programu, który pojawił się ponad wie dekady temu na antenie Telewizji Polskiego. Materiał przedstawiał młodego Mariusza Pudzianowskiego i jego codzienną rutynę, a chwilę później gwiazdor KSW miał okazję odpowiadać na pytania dziennikarzy w studiu.

Już wtedy życie Mariusza Pudzianowskiego wzbudzało olbrzymią ciekawość, co było pokłosiem jego wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej. W materiale zrealizowanym wtedy przez "TVP" widzowie mogli zobaczyć m.in. "Pudziana" przerzucającego ogromną oponę w ramach treningu, a także zajrzeć na jego domu i podejrzeć, jak żyje jeden z najsilniejszych ludzi na świecie.