Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, czy Marcin Najman to dobry sportowiec. Efekty były przerażające! Sam o sobie tego nie wie

Sztuczna inteligencja coraz aktywniej działa w sieci. Internauci wykorzystują ją do przeróżnych celów. AI może być pytane o przeróżne rzeczy i chętnie odpowiada na przeróżne kwestie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sztuczna inteligencja ocenia naszych sportowców. Na pierwszy ogień wypróbowaliśmy, co Chat-GPT będzie wiedział na temat polskiej gwiazdy i celebryty Marcina Najmana. Efekty nas zaskoczyły. Aż trudno uwierzyć, co na temat Marcina Najmana wymyśliła sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja o Marcinie Najmanie. Zaskakująca odpowiedź

Postanowiliśmy zapytać AI, co wie o Marcinie Najmanie i czy uważa, że jest dobrym sportowcem. Chat-GPT postanowił... nieźle nakłamać na temat "El Testosterona".

Zdaniem sztucznej inteligencji Najman stoczył w boksie ponad 60 walk i zdobył kilka tytułów mistrza Polski i Europy. Co więcej, rzekomo Najman wygrał swoje pierwsze trzy pojedynki w formule MMA. Przypomnijmy, że pierwsze trzy starcia przegrał i dopiero potem zaczął wygrywać.

Najbardziej zaskakująca teoria sztucznej inteligencji wskazywała na to, że Najman... trenuje zapasy i stał się czołowym przedstawicielem tej dyscypliny. AI pomyliło niemal wszystkie fakty na temat Marcina Najmana. Nie stwierdziło także, że nie ma wiedzy w jakimś temacie, a najzwyczajniej w świecie kłamało.

Kim jest Marcin Najman?

Marcin Najman przez lata przebijał się do czołówki polskiego show-biznesu i sportu. Niekwestionowanie jest jedną z największych gwiazd, ocierając się o świat celebrytów i sportowców. Przed laty miał okazję walczyć o pas mistrza Polski z Andrzejem Wawrzykiem, ale szybko przegrał to starcie.

Od dłuższego czasu Najman znakomicie odnajduje się w świecie freak-fightów. Już niedługo ma stoczyć kolejny pojedynek. W rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że kolejne starcie stoczyć ma jeszcze przed wakacjami.

Najman ostro o skatowaniu nastolatka: To frajerstwo i bestialstwo!