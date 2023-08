Zaryliśmy szczęką o beton po informacji, jakie wykształcenie zdobył Mamed Khalidov! Gwiazdor KSW dla wielu może być wzorem

Przyszłość Tomasza Hajty się wyjaśniła. Doszło do przełomu. Wiadomo, co dalej po jego walce

Pomimo upływu lat, wielu zawodników federacji KSW wciąż znajduje się na świeczniku oraz ustach wszystkich, przy okazji ciesząc się ogromnym szacunkiem i sympatią fanów. Do tego grona bez dwóch zdań zalicza się również Mamed Khalidov, który przy okazji regularnie pokazuje, co dzieje się w jego życiu pomiędzy kolejnymi walkami. Pomimo tego, że kibice gwiazdora KSW wiedzą o nim naprawdę wiele, to jednak wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie wykształcenie podczas pobytu w Polsce zdobył Mamed Khalidov. A okazuje się, że w temacie edukacji ikona polskiego MMA nie próżnowała.

Takie wykształcenie ma Mamed Khalidov! Gwiazdor KSW dla wielu może być wzorem, ciężko na to pracował

Nie jest tajemnicą, że w życiu Mameda Khalidova ogromną rolę odgrywają sporty walki, a przygotowanie do kolejnych starć dla federacji KSW zajmowało mu naprawdę dużo czasu. Khalidov nie postawił jednak wszystkiego na jedną kartę i zdecydował, że po przybyciu do Polski będzie rozwijał się nie tylko sportowo, ale zdobędzie również wykształcenie. W tym celu udał się on na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Tam ukończył edukację na kierunku zarządzanie i administracja. Swoją postawą Mamed Khalidov bez dwóch zdań może być wzorem dla innych, bowiem był w stanie łączyć rozwój sportowy ze zdobywaniem wiedzy i edukacji, co z pewnością było niezmiernie trudne.

