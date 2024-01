i Autor: Instagram/joannajedrzejczyk Joanna Jędrzejczyk

co za ciało!

Zaryliśmy szczękami o beton, gdy zobaczyliśmy ciało 36-letniej Joanny Jędrzejczyk. Wskoczyła w bikini i pokazała boskie kształty

Jacek Ogiński 13:18

Joanna Jędrzejczyk dość niespodziewanie zakończyła karierę w 2022 roku po drugiej z rzędu porażce z Weili Zhang. Teraz nasza najlepsza zawodniczka MMA w historii odpoczywa na sportowej emeryturze, chociaż słowo odpoczywa może tu być nie do końca na miejscu – choć „JJ” nie rywalizuje już profesjonalnie w klatce, to angażuje się w wiele innych przedsięwzięć. Ale i ona musi czasami odpocząć, co pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, gdzie udostępniła zdjęcie z Tajlandii w samym bikini.