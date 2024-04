Zdjęcia byłej gwiazdy KSW rozgrzeją was lepiej niż piec. Dominika Bilska chętnie odkrywa swoje wysportowane ciało

Prawda o tym, jak naprawdę pracuje się z Mariuszem Pudzianowskim dla wielu będzie szokiem. Wszystko widać jak na dłoni. Tak to wygląda za kulisami

Była ring girl zachwyca swoją urodą

Dominika Bilska z pewnością nie jest obca fanom KSW, którzy śledzą gale tej organizacji nieco dłużej. Dzięki roli ring girl, którą pełniła w latach 2013-2018, zyskała ona dużą popularność, którą cieszy się do teraz. Wystarczy zauważyć, że jej profil na Instagramie śledzi niemal 300 tys. osób, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na polskie warunki! Jak się okazuje, po opuszczeniu KSW Bilska pozostała w świecie sportów walki, choć już w nieco innej roli. Nie przestała także dbać o swoje piękne ciało, którym zachwycali się widzowie gal KSW.

Dominika Bilska świetnie radzi sobie po odejściu z KSW

Bilska po odejściu z KSW postanowiła związać się z... FAME MMA. Nie pełni jednak już roli ring girl, a jest ich menedżerką. Jedną z jej pasji stał się za to fitness, któremu poświęciła się w sposób przynoszący wymierne sukcesy. W 2019 roku została mistrzynią Polski i wicemistrzynią Europy Fit Model! Nic więc dziwnego, że swoim wyglądem wciąż przyciąga uwagę fanów. Co ciekawe, to nie jedyne zajęcia byłej ring girl.

33-latka oprócz posady w FAME i treningami fitness zajmuje się także... makijażem i ma nawet własny salon zlokalizowany w Warszawie. Oczywiście, duża liczba obserwujących na Instagramie pozwala jej także na intratne współprace sponsorskie. Trzeba przyznać, że Dominika Bilska jest naprawdę zapracowaną kobietą. W galerii powyżej znajdziecie więcej zdjęć pięknej