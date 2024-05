Gwiazda Realu podejmie ważną decyzję. Ma ją ogłosić po rewanżowym meczu z Bayernem

Toni Kroos był jednym z najlepszych zawodników we wczorajszym meczu w Monachium. Jego genialne podanie otworzyło drogę do bramki Viniciusowi, który z kolei otworzył wynik meczu. Kroos imponuje formą, a zapowiedział też powrót do reprezentacji Niemiec na zbliżające się finały Euro. 34-letni pomocnik ma ważny kontrakt z Realem do 30 czerwca tego roku i na na razie nie ogłosił swoich planów. Według hiszpańskiego radia internetowego „Cadena SER” ma to zrobić właśnie po rewanżu z Bayernem 8 maja.

Hiszpańscy dziennikarze spekulują, że w grę wchodzi zakończenie kariery przez piłkarza lub przedłużenie umowy z Realem. Wydaje się, że bardziej realna jest druga opcja, szczególnie patrząc na prezentowaną formę przez Niemca. Podobną wersję, czyli pozostanie w Realu przynajmniej na następny sezon sugerowali inni dziennikarze, Fabrizio Romano i Matteo Moretto. Kroos jest piłkarzem „Los Blancos” od lipca 2014 roku, a trafił do Madrytu z Bayernu. Z Realem cztery razy wygrał Ligę Mistrzów, a trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Z reprezentacją Niemiec zdobył mistrzostwo świata w 2014 roku.

