Borussia Dortmund - PSG. Paryżanie w wielkim szoku, Fuellkrug kapitalnie strzela, co za wybuch euforii na stadionie w Dortmundzie!

Tej rzeczy Radosław Gilewicz zazdrości, kiedy patrzy na Borussię Dortmund. Michał Probierz też powinien na to zwrócić uwagę

Borussia Dortmund - PSG. Do przerwy 1:0 po golu Fuellkruga

Większość kibiców nie miała wątpliwości, że faworytem tego starcia jest PSG. Zespół, który chwilę temu w dramatyczny sposób wyeliminował Barcelonę, mający w składzie najlepszego (według wielu) piłkarza świata, Kyliana Mbappe, miał mieć przewagę już od początku spotkania. Wyglądało to jednak inaczej. Piłkarze Borussii Dortmund, niesieni kapitalnym dopingiem (szczególnie ze słynnej trybuny za bramką) grali świetnie. Długimi momentami sprawiali, że PSG musiało mocno bronić dostępu do własnej bramki. Zapędy ofensywne paryżan były mocno stłumione, głównie dzięki świetnej grze środka pola zespołu z Dortmundu.

Zanosiło się jednak na remis 0:0 do przerwy, do którego nie doszło dzięki snajperowi Borussii Dortmund, Nicklasowi Fuellkrugowi. 31-letni Niemiec z Hannoveru doskonale wykorzystał podanie od Nico Schlotterbecka i wyprowadził były zespół Roberta Lewandowskiego na prowadzenie. I choć PSG miało niewielką przewagę w posiadaniu piłki po pierwszej połowie, to dortmundczycy schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim i Miliku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

𝐁𝐨𝐫𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐃𝐨𝐫𝐭𝐦𝐮𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢!Nico Schlotterbeck z kapitalną asystą, Niclas Fullkrug trafia do siatki 💥📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/jYiJpQ0p5l— Polsat Sport (@polsatsport) May 1, 2024