50-letni Noriaki Kasai nie ma dość! Wraca do rywalizacji w Pucharze Świata! Marzy mu się niecodzienny rekord

Wydawało się, że niezłomny Japończyk dał sobie spokój ze skokami, ale okazuje się, że nie. Kasai znalazł się w kadrze japońskiej, która w najbliższy weekend powalczy w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Po nich zostanie wyłoniona kadra tego kraju na zawody Pucharu Świata, najważniejszego cyklu rywalizacji dla skoczków narciarskich. - Moim celem na ten sezon jest powrót do Pucharu Świata. Do tej pory startowałem w nim 569 razy. Celuję w 600 występów – zadeklarował Noriaki Kasai za pośrednictwem Eurosportu kilka tygodni temu. Nie rzucał słów na wiatr, bo japońscy skoczkowie rywalizowali w lokalnym Pucharze HBC o miejsca dające prawo uczestnictwa w Pucharze Kontynentalnym. Kasai jest w gronie dziesięciu skoczków, którzy w weekend wystartują w Sapporo. Jeśli i tutaj potwierdzi formę, to znajdzie się w ekipie na Puchar Świata. Ostatni raz Kasai startował w PK dwa lata temu. Wydaje się, że nie będzie bez szans, ponieważ skakał w ostatnim Letnim Pucharze Kontynentalnym, a w jednym z konkursów w Hakubie zajął 3.miejsce. Urodzony w czerwcu 1972 roku Kasai debiutował w Pucharze Świata 1998 roku. W swoim dorobku ma medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Najcenniejszy wywalczył na igrzyskach w Soczi (2014) na dużej skoczni, gdzie przegrał jedynie z Kamilem Stochem. Był mistrzem świata w lotach w 1992 roku. W karierze wygrał 17 konkursów Pucharu Świata i brał udział w ośmiu igrzyskach olimpijskich.

