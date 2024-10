Adam Małysz przeszedł zabieg w szpitalu. Mamy zdjęcia

Co za widok

Adam Małysz musiał znaleźć się w szpitalu! Sportowiec odwiedził Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. Powodem wizyty sportowca była chęć poddania się zabiegowi leczenia laserowego.Według informacji portalu "wkatowicach.eu" m,Prezes PZN odbył zabieg pod kierownictwem dr. n. m. Jarosława Piłata, któremu towarzyszyła dr Paulina Sójka.

Adam Małysz miał zabieg okulistyczny. Odwiedził szpital w Katowicach

Portal "wkatowicach.eu" podkreśla, że nie zna konkretnej przyczyny wizyty mistrza skoków, wiadomo jednak, że chodzi o sprawy okulistyczne. W mediach pojawiły się zdjęcia sportowca, które pokazują go w specjalnych okularach, które mają chronić jego wzrok po zabiegu.

Nie da się wykluczyć, że zabieg skoczka jest związany z jego powrotem na skocznie narciarską. Kultowy sportowiec zapowiadał, że będzie testował skocznie na mobilnym obiekcie, który powstał w ramach akcji "Akademia Lotnika".

- Tam, na miejscu, gdzie skocznia jest budowana, ktoś musi sprawdzić tę skocznię, czy jest w porządku przed ruszeniem w Polskę. Byłem tam kilka razy, a ten projekt to poniekąd moje dziecko, więc nie wyobrażam sobie, żebym na niej nie skoczył. Nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby przetestować ten obiekt (...) To skocznia, na której każdy może się spróbować. Pomimo że już od dawna nie skakałem na skokówkach, kiedy jeżdżę na zwykłych nartach i widzę jakąś górkę, to podjeżdżam i skaczę. Tę parę, maksymalnie kilkanaście metrów myślę, że nie miałem problemu osiągnąć - mówi Małysz w rozmowie ze "sport.pl".

